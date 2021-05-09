شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يغلق عددا من المحال المخالفة خلال جولة مفاجئة بشوارع العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة، بعدد من أحياء العاصمة، بدأها بميدان السيدة عائشة وشارع محمد على والمغربلين والمناصرة والدرب الأحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الاثنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وخلال الجولة فاجأ محافظ القاهرة عددا من المحال المخالفة وعلى الفور أصدر قرار بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأكد أن هناك التزاما كبيرا من معظم المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح بالعاصمة بمواعيد الغلق فى التاسعة مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا .

وأوضح محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الإحترازية مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات .

وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل لـ٤ آلاف جنيه، وفى حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.