شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب عند الساعة 6.45.. مواعيد الصلاة في الإسكندرية الأحد 9 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً الأحد 9 مايو 2021، الذي يوافق اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد الأحد تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساءا.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الأسكندرية 2021-05-09 3:29 ص 5:9 ص 11:57 ص 3:36 م 6:45 م 8:13 م

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