شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد : إغلاق مسجدي الاستقامة وإبراهيم الدسوقي لمخالفة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إغلاق مسجدي الاستقامة وإبراهيم الدسوقي بحي الزهور بالخارجة لمدة يومين اعتباراََ من الغد لمخالفة الإجراءات الاحترازية داخل المسجد رغم التحذيرات التي تم التأكيد عليها للحد من إنتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب أدائه صلاة التراويح، مساء اليوم، كما دعا الشباب للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للمشروعات الزراعية، وإقامة مشروعات خاصة توفرلهم فرص عمل كريمة.