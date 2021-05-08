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نائب محافظ القليوبية تتابع غلق المحلات التجارية

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومجدي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، مساء السبت، بجولة بمدينة قليوب لمتابعة قرار غلق المحلات التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقال بيان صحفي، إن نائب المحافظ تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، بحضور نائبا الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب والنقيب عنتر محروس مدير وحدة المرافق ومدير الإشغالات بالمجلس، مشيرا إلى أنه جاري حصر المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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