شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتابع غلق المحلات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومجدي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، مساء السبت، بجولة بمدينة قليوب لمتابعة قرار غلق المحلات التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقال بيان صحفي، إن نائب المحافظ تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بحضور نائبا الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب والنقيب عنتر محروس مدير وحدة المرافق ومدير الإشغالات بالمجلس، مشيرا إلى أنه جاري حصر المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين.