شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في أوتاوا تنظم الملتقى الأول لتجمعات الجالية في كندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في كندا، بالتعاون مع القنصلية العامة في مونتريال، الملتقى الأول لتجمعات الجالية المصرية في كندا عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات 14 جمعية مصرية من كافة المقاطعات الكندية.

وقال أحمد أبوزيد سفير مصر لدي كندا عقب اللقاء: «إن فكرة تنظيم الملتقى كانت أحد أهم الأهداف التي وضعها منذ تسلمه العمل سفيرا لمصر لدى كندا، لخلق آلية مؤسسية لربط تجمعات المصريين ببعضها البعض، والتى يرجع تاريخ نشأة بعضها لأكثر من ٤٠ عاماً، لضمان توفير أفضل الخدمات القنصلية لأبناء الجالية، وتنظيم فعاليات ثقافية واقتصادية مشتركة تروج لمصر على الساحة الكندية. وأوضح، أن المساحة الشاسعة لدولة كندا وطبيعة نظامها الفيدرالى الذي يقسم البلاد إلى ١٣ مقاطعة وإقليم، لكل منها حكومة وبرلمان مستقلين، بالإضافة إلى تزايد أعداد المصريين في كندا يوما بعد يوم، قد حال لسنوات طويلة دون معرفة تجمعات الجالية ببعضها البعض، ومن ثم قدرتها على التنسيق فيما بينها لتعظيم فرصها في تحقيق مصالح أعضاء الجالية، وتمكينها من القيام بجهود مشتركة لدعم صورة مصر وأهدافها على الساحة الكندية بشكل فعال.

وأضاف السفير أبوزيد، أن تنظيم الملتقى من جانب التواجد الدبلوماسى والقنصلي المصرى في كل من أوتاوا ومونتريال، يعكس حرص الدولة المصرية على التواصل الفعال مع كل مصرى على الأراضى الكندية مهما كان مقر إقامته، والذى يزيد في بعض الحالات عن الست ساعات بالطائرة عن مقر السفارة أو القنصلية. وأن مثل هذا التواصل يستهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن وأسرته، وإحاطته بالتطورات التي تشهدها مصر في كافة المجالات، والاستفادة من خبراته، وإشراكه في المبادرات التي تطلقها الحكومة المصرية للتواصل مع الجاليات في الخارج، فضلاً عن إحاطته بطبيعة ومسار العلاقات المصرية/الكندية وتشجيعه على المساهمة في تعزيزها وتقويتها من خلال موقعه الذي يتواجد فيه، لاسيما في مجالات الاستثمار والتعاون التجارى والثقافى والاكاديمي والفنى على مستوى المقاطعة التي يقيم فيها.

وكشف السفير المصري أن اللقاء شهد نقاشاً مطولاً حول سبل الربط بين الجمعيات المصرية المختلفة، حيث تم الاتفاق على إنشاء رابطة دائمة لتجمعات المصريين في كندا، كما تم تحديد مجالات ومقترحات محددة للتعاون بين الجمعيات، تسمح بتعميم التجارب الناجحة في بعض المقاطعات، مثل تجربة شهر الحضارة المصرية في مقاطعة أونتاريو، والاستفادة من الخبرات التنظيمية المتوفرة، وتشجيع أبناء الجالية على المشاركة السياسية على مستوى المقاطعات بالانضمام إلى عضوية برلمانات المقاطعة والتواصل المباشر مع ممثليهم في البرلمان الفيدرالى لضمان تحقيق مصالحهم وتوفير الحكومة الكندية لأفضل الخدمات لهم، فضلا عن حماية المصالح المصرية من خلال دور فعال ومؤثر للدبلوماسية الشعبية على مستوى كندا.

وقدم السفير أحمد أبوزيد تصريحاته، الشكر للقنصل العام المصرى في مونتريال حسام محرم وطاقم القنصلية على مشاركة السفارة في إطلاق تلك المبادرة، وكذا رؤساء واعضاء المكتبين الثقافى والتجارى على المشاركة في الملتقى وحرصهم على الرد على استفسارات المواطنين وشرح طبيعة المهام التي تضطلع بها المكاتب الفنية المصرية في كندا. كما وجه خالص الشكر لرؤساء وأعضاء مجالس ادارات التجمعات المصرية لاستجابتهم السريعة للدعوة للمشاركة في الملتقى، الأمر الذي يعكس مشاعر الانتماء وحب الوطن التي تتميز بها الجالية المصرية في كندا، والدور الذي تضطلع به تجمعات المصريين كجسر يربط بين البلدين والشعبين المصرى والكندي.