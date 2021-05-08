شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص .. ومستحقات إضافية في حالة العمل (اعرف التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت 8 مايو 2021، إجازة العاملين بالقطاع الخاص خلال ايام عيد الفطر المبارك. وقالت القوي العاملية في الكتاب دورى رقم 11 لسنة 2021، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إن إجازة بأجر كامل بمناسبة عيد الفطر، اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد منشور وزارة القوى العاملة الذي اصدرته الوزارة لتوضيح موعد إجازة عيد الفطر المبارك، أن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويتضمن العاملين بالقطاع الخاص منح القرار صاحب العمل الحق عند الضرورة في تشغيل العامل في هذه الأيام، وفقا لأحكام قانون العمل إذا كان هناك حاجة للعمل في هذا الوقت .



وحدد القانون مستحقات العامل في حالة تشغيله في فترة إجازة عيد الفطر الرسمية، حيث يستحق العامل أن يحصل على مثلي أجر يوم العمل في مقابل تشغيله في يوم الإجازة الخاصة بعيد الفطر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر 2021 من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.