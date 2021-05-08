شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» توضح حقيقة سقوط الصاروخ الصيني على دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني مازال في ارتفاع كبير جدا عن الأرض (158 كم) والسرعة 28 ألف كم في الساعة.

أضاف القاضي، في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لا توجد معلومات يقينية عن موعد سقوط الصاروخ وإنما كلها توقعات، موضحا: «ننتظر فجر اليوم لو تغيرت سرعته والمدار الذي يسير فيه فسوف يكون هناك كلام آخر، ما عدا ذلك كلها توقعات غير مؤكدة». وأوضح القاضي أن الكلام عن سقوطه على السودان غير مؤكد.

يذكر الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) خرج عن السيطرة ما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء. وتم فقدان السيطرة عليه وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزءا من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

كانت الصين أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة بها في المدار في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي 28 إبريل 2021 حيث أطلق صاروخ لونج مارش 5 بي (Long March 5B) بنجاح وحدة تيانخه (Tianhe) التي تزن 22.5 طن من وينتشانج (Wenchang) يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

انفصل تيانخه عن الجسم الرئيسي للقاذفة بعد 492 ثانية من الطيران، ودخل مباشرة مداره الأول المخطط له، لكن قاذفة البعثة (Long March 5B) وصلت أيضًا إلى المدار وتتجه بشكل غير متوقع إلى الأرض والتي يبلغ وزنها 21 طنًا تقريبًا وطولها حوالى 30 مترا.

وتشير البيانات إلى أن هذا الصاروخ يدور في مدار حول الأرض بارتفاعات تتراوح ما بين 160 و260 كم وبسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كم، ما يجعله يكمل دورة كاملة حول الأرض في حوالى 90 دقيقة في مدار بيضاوى.