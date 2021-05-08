شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بناء في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إنه تم إزالة ٢ حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، منها حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بشكشوك عبارة عن أسوار مخالفة خارج الحيز العمراني زمام جمعية شكشوك للائتمان الزراعي على مساحة ١٧٥ متر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف تحت إشراف سعاد السيد رئيسة الوحدة، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بناحية كفر عمرو التابع لمدينة أبشواي عبارة عن أسوار وغرفة بغرض استخدامها كارة مواشي على مساحة ٣٥٠ مترا.

وأضاف أنه تم مراجعة أعمال محابس خطوط مياه الشرب لتوزيع مناسيب المياه داخل القرية بشكل منتظم وتوصيل المياه للمناطق المحرومة الأمر الذي لاقي استحسان ورضي أهالي الوحدة المحلية بابوكساه كما تم مراجعة مناسيب المياه بكافة قري المركز والعمل على تعديل المناسيب للمناطق المحرومة والتأكد من وصول مياه الشرب لها بكافة القري بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بابشواي والمهندسة سمر مصطفي رئيسة المرفق .

وأشار إلى أنه وجه إدارة شؤون البيئة بالوحدة ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم باهدار مياه الشرب في رش الشوارع اوغسيل المركبات أو الزراعة، وإتخاذ اللازم فورا من تحرير المحاضر اللازمة والإجراءات القانونية وضبط المخالفين والتشديد على متابعة هذا الأمر ترشيدا للاستهلاك وحفاظا على المياه وعدم حرمان أي منطقه منها، بالإضافة إلى متابعة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي وعدم وجود أي أزمات أو عجز في الغاز المنزلي بالمدينة والقرى ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه .

وقال رئيس المدينة انه تابع أعمال الصيانة الدورية للإنارة العامة بعزبة العرب والعلوية وطريق صميدة صالح حتي عزبة متولي منصور التابعين للوحدة المحلية بالخالدية تحت إشراف محمود زايد رئيس الوحدة وكذلك الطرق السياحية والرئيسية بالمدينة والقرى.