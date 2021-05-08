شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : نحتفل اليوم معاً بليلة القدر المباركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه «نحتفل اليوم معاً بليلة القدر المباركة.. والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية».

وتابع السيسي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء السبت: «نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان».