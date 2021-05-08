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لمخالفتها قرار الغلق.. تشميع 23 منشأة في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمختلف المدن والقرى بأسوان بحملات للتعامل بحسم في لمخالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بمواعيد الغلق المحددة .

وتم في اليوم الثانى غلق وتشميع 23 منشأة، فيما سيتم توقيع عقوبة الحبس وبغرامة مالية لا تتجاوز الـ 4 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وهو الذي تواكب مع توقيع الغرامات الفورية بواقع 50 جنيها وتحرير المئات من محاضر عدم ارتداء الكمامات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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