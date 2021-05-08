شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها قرار الغلق.. تشميع 23 منشأة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمختلف المدن والقرى بأسوان بحملات للتعامل بحسم في لمخالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بمواعيد الغلق المحددة .

وتم في اليوم الثانى غلق وتشميع 23 منشأة، فيما سيتم توقيع عقوبة الحبس وبغرامة مالية لا تتجاوز الـ 4 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وهو الذي تواكب مع توقيع الغرامات الفورية بواقع 50 جنيها وتحرير المئات من محاضر عدم ارتداء الكمامات .