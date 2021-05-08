شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى مر على مصر 10و4 ثوان فوق الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الصاروخ الصينى مر على مصر منذ قليل (الساعة العاشرة وأربعة ثوانى لمدة دقيقتين و30 ثانية) فوق الصحراء الغربية.

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه مازال الارتفاع كبير (158 كم) والسرعة 28 ألف كم فى الساعة، موضحا: "قد تكون هذه المرة رقم 10 منذ بدء الحادثة.

وتابع: حتى الآن لا يوجد معلومات يقينية عن موعد ومكان سقوطه وكلها توقعات وننتظر فجر اليوم لو تغيرت سرعته والمدار الذى يسير فيه فسوف يكون هناك كلام آخر ماعدا ذلك فكلها توقعات غير مؤكدة.

واستطرد :" أيضا الكلام عن سقوطة على السودان وخلاف ذلك كله غير مؤكد وهناك احتمال لاستعادة السيطرة عليه عند اقترابة من الغلاف الجوى للأرض.