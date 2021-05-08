شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى: توقعات بسقوط الصاروخ الصينى على تركمانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتتبع الخبراء جزءًا كبيرًا من الصاروخ الصيني الذى خرج عن السيطرة، حيث إنه من المقرر ‏أن يدخل الغلاف الجوي مرة أخرى في اليومين المقبلين، وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر.‏

وصرح الجيش الأمريكي أنه من المرجح أن تتحسن الحسابات المتعلقة بوقت ومكان ‏دخول الحطام، مؤكدا أن التقديرات ستظل غير دقيقة بشكل كبير حتى ذلك الوقت.‏

قال موقع ‏Space-Track‏ ، وهو موقع إلكتروني يديره سرب التحكم في الفضاء الثامن ‏عشر، وهو فرع من الجيش الأمريكي يتتبع الحطام الفضائي، في تغريدة أن الصاروخ ‏سيعود إدخاله في حوالي الساعة 7:13 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم السبت، وفقًا ‏للإحداثيات الواردة في التغريدة ، وسيسقط الصاروخ فوق تركمانستان علي الأرجح.

وقال سبيس تراك إن هذه التقديرات "ستستمر في التباين بشكل كبير" ، حتى يتضح متى ‏بالضبط سيصل الصاروخ إلى الغلاف الجوي.‏

قال جوناثان ماكدويل عالم الفلك في جامعة هارفارد في تغريدة إن السبب في ذلك هو أن ‏الصاروخ يدور حاليًا حول الأرض في مدار بسرعة حوالي 18000 ميل في الساعة ، حيث ‏ينخفض نحو الأرض بسرعة 0.3 ميل في الساعة.‏

هذا يعني أنه إذا توقفت التقديرات الخاصة بموعد وصول الصاروخ إلى الغلاف الجوي ‏لمدة نصف ساعة ، فقد يكون الصاروخ على الجانب الآخر من الأرض تقريبًا.‏

وفي نفس السياق توقعت هيئة أخرى تتبع الصاروخ ، وهي شركة الفضاء التي تتلقى ‏تمويلًا من الولايات المتحدة ، يوم الخميس أن الصاروخ سيعود دخول الغلاف الجوي ‏في 9 مايو وهو يوم الأحد ، الساعة 11:43 مساء ، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.‏

وحتى الآن ، الشيء الوحيد المؤكد هو أن الصاروخ سوف يدخل الغلاف الجوي مرة ‏أخرى ضمن خط عرض 41.5 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، والذي يغطي منطقة ‏شمالًا مثل مدينة نيويورك ، وجنوباً حتى نيوزيلندا.‏

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية، في بيان يوم الثلاثاء إن "نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ ‏إلى الغلاف الجوي للأرض لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات من عودته".‏