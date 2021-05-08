شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى: توقعات بسقوط الصاروخ الصينى على تركمانستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتتبع الخبراء جزءًا كبيرًا من الصاروخ الصيني الذى خرج عن السيطرة، حيث إنه من المقرر أن يدخل الغلاف الجوي مرة أخرى في اليومين المقبلين، وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر.
وصرح الجيش الأمريكي أنه من المرجح أن تتحسن الحسابات المتعلقة بوقت ومكان دخول الحطام، مؤكدا أن التقديرات ستظل غير دقيقة بشكل كبير حتى ذلك الوقت.
قال موقع Space-Track ، وهو موقع إلكتروني يديره سرب التحكم في الفضاء الثامن عشر، وهو فرع من الجيش الأمريكي يتتبع الحطام الفضائي، في تغريدة أن الصاروخ سيعود إدخاله في حوالي الساعة 7:13 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم السبت، وفقًا للإحداثيات الواردة في التغريدة ، وسيسقط الصاروخ فوق تركمانستان علي الأرجح.
وقال سبيس تراك إن هذه التقديرات "ستستمر في التباين بشكل كبير" ، حتى يتضح متى بالضبط سيصل الصاروخ إلى الغلاف الجوي.
قال جوناثان ماكدويل عالم الفلك في جامعة هارفارد في تغريدة إن السبب في ذلك هو أن الصاروخ يدور حاليًا حول الأرض في مدار بسرعة حوالي 18000 ميل في الساعة ، حيث ينخفض نحو الأرض بسرعة 0.3 ميل في الساعة.
هذا يعني أنه إذا توقفت التقديرات الخاصة بموعد وصول الصاروخ إلى الغلاف الجوي لمدة نصف ساعة ، فقد يكون الصاروخ على الجانب الآخر من الأرض تقريبًا.
وفي نفس السياق توقعت هيئة أخرى تتبع الصاروخ ، وهي شركة الفضاء التي تتلقى تمويلًا من الولايات المتحدة ، يوم الخميس أن الصاروخ سيعود دخول الغلاف الجوي في 9 مايو وهو يوم الأحد ، الساعة 11:43 مساء ، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وحتى الآن ، الشيء الوحيد المؤكد هو أن الصاروخ سوف يدخل الغلاف الجوي مرة أخرى ضمن خط عرض 41.5 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، والذي يغطي منطقة شمالًا مثل مدينة نيويورك ، وجنوباً حتى نيوزيلندا.
وقالت قيادة الفضاء الأمريكية، في بيان يوم الثلاثاء إن "نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات من عودته".