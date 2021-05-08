شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الصين قد تسيطر على الصاروخ أو يحترق بمجرد دخوله الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جاد القاضي مدير المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كل الاحتمالات واردة بشأن سقوط الصاروخ الصينى ومكان اختراقه للأرض، موضحا أن الصاروخ ما زال يسبح في الفضاء بسرعة 28 ألف كيلو متر في الساعة، وهو فوق سطح الأرض بمسافة ما بين 160 لـ360 كيلو مترا.

وأضاف مدير المعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصاروخ الصينى يمر بـ 16 دورة حول الأرض في اليوم الواحد بمعدل دورة في 90 دقيقة، لافتا إلى أن هناك احتمالا أن يعيد الجانب الصينى السيطرة على الصاروخ قبل تخطيه الغلاف الجوى للأرض.

وتابع مدير المعهد القومى للبحوث الفلكية: إذا اخترق الصاروخ الغلاف الجوى ومع فرق درجات الحرارة والضغط فإن هذا الصاروخ يتحطم، حيث إن معظم مكونات هذا الصاروخ بمجرد مرورها الغلاف الجوى للأرض تحترق وتتحطم معظمها، ولكن البقايا الخاصة بهذا الصاروخ لا يزال لها خطورة، متابعا: إذا سقطت على مسطحات مائية لا يوجد خطورة، ولكن إذا سقطت على أماكن مأهولة للسكان ستحدث تدمير من عشرات إلى مئات الأمتار على حسب سرعة البقايا التي سقطت وزاوية سقوطها وستعرض المنطقة التي مرت عليها لبعض المخاطر.