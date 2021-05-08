شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: أرجح القول أن ليلة 27 رمضان هى ليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن أرجع القول أن ليلة 27 رمضان هي ليلة القدر، لافتا إلى أن هناك روايات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحروا ليلة القدر في ليلة 27، موضحا أن المسلمين مأمورون بتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال برنامج كتب عليكم الصيام، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلمين لم يصلوا إلا في المدينة المنورة في السنة الثانية للهجرة، موضحا أن قيمة ليلة القدر واضحة في القرآن الكريم، والميزة الأولى والفضل الكبير لها أن من يتعبد لربه عبادة حقيقية في هذه الليلة كأنه عبد الله فوق 80 سنة، فليلة القدر مباركة وهى خير من ألف شهر.

وتابع الدكتور شوقى علام، أن هذه الليلة لو وفق الله بالعبادة للإنسان خير العبادة لكانت أكثر من 80 سنة صافية، فالعبادة في هذه الليلة تساوى عبادة 80 عاما، وكما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.