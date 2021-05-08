شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اجتماع النصف سنوي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والذي أقيم بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليكبالمعادي، في الفترة من السادس، وحتى الثامن من مايو الجارى، حيث توجَّه المجلس بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهوريّة،لتهنئته للكنيسة الكاثوليكيّة في مصر بعيد القيامة المجيد.

ويتقدَّم المجلس بدوره بالتهنئة إلى رئيس الجمهوريّة، ورئيس الوزراء، وكلّ القيادات الوطنيّة، وإلى جميع أخوتنا المسلمين، شركاءالوطن، بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، طالبين من الله تعالى أن يمنّ على شعبنا وأهالينا مسيحيين ومسلمين بكلّ الخير والبركات.

واختتمت الجلسات بالدعاء إلى الله، كي يحفظ الكنيسة ومؤمنيها ويبارك بلدنا العزيز مصر، وليلهم كلّ مَن يحمل أمانة المسؤوليّةالحكمة وحسن التدبير.