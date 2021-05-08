شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 كافيهات و25 محلا خلال حملة مكبرة بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاتة، حملة بشوارع الحي وبرفقة إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية وشرطة للمتابعة على مواعيد غلق المحال والتزام الكافيهات والمقاهى بمنع تقديم الشيشة، حيث أسفرت الحملة عن غلق 4 كافيهات و25 محلا بمناطق المنيل والزهراء والكورنيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإحكام السيطرة على مخالفات الباعة والمحال وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وخلال الحملة تم التنبيه علي أصحاب المحلات والمقاهي باتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات مع الالتزام بمواعيد غلق المحلات في المواعيد المحددة، كما تم رفع إشغالات الأرصفة والحفاظ على مظهرها الحضاري، حتى يتسنى للمارة استخدامها بدلاً من السير بنهر الطريق.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازه عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.