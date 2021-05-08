شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر: غرامات المخالفين لقرارات الغلق 9 مساء تصل 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هناك حملات موسعة لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، موضحا أنه فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهى الساعة 9 مساء، تم اتباع ترتيبات معينة لإجراء حملات مرور دائمة في مدينة 6 أكتوبر لمتابعة مدى التزام المحال والمولات والمقاهى بهذه القرارات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه كان هناك التزام في أغلب الأماكن بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال، ولكن كان هناك أماكن أخرى غير متلزمة، وتم تحرير محاضر مخالفات لمن لم يغلق في 9 مساء، واستثناء محلات البقالة والصيدليات من الغلق.

وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: نقوم بعمل محضر شرطي ثم يرقى للنيابة العامة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالف، موضحا أن قرارات الغرامات ضد الخالفين لقرارات الغلق يصل حدها الأدنى 500 جنيه، والأقصى إلى 5000 جنيه.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أعلن فيه عدد من القرارات سيتم تطيقها حتى 21 مايو الجارى، وهى:

- غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى.

- استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

- حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.

- إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال.

- إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.