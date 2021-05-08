شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين يكشف أسباب إجراء فحص الحمض النووى السريع لجميع الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين إلى مصر، سببه محاولة منع دخول سلالة كورونا الهندية لمصر، موضحا أن هناك سلالة جديدة من كورونا متحورة تحورا مزدوجا في الهند وتسببت في مشاكل صحية كبيرة للغاية، كما أن بعض الحالات رصدت في بعض دول الشرق الأوسط وفى بعض دول أفريقيا، وبالتالي كان لابد من الاحتياط والاحتراز.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الإجراءات نتمنى أن تمنع دخول سلالة كورونا الهندية لمصر، خاصة أن سلالة كورونا الهندية دخلت في 20 بلدا في العالم، وهى سلالة قوية ومعدية ومشاكلها كثيرة للغاية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية الشديدة في منتهى الأهمية في محاولة الحد من دخول هذه السلالة إلى مصر.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه إذا أظهرت نتيجة فحص الحمض النوى السريع بإصابة الوافد بكورونا فإنه يجرى عزله 14 يوما أو يعود من حيث جاء، وهذه الإجراءات تحددها السلطات الصحية في المطار لمنع دخول هذا الفيروس.

وبشأن إجازة منظمة الصحة العالمية للقاح سينوفارم الصينى، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الموافقة كانت بتصريح طوارئ مثل بقية اللقاحات، ولكنها تأخرت بعض الوقت لأن منظمة الصحة العالمية أجازت بعض اللقاحات الأخرى، ولكن بعد إجراء تجارب على لقاح سينوفارم في الصين وكذلك في بعض الدول، كما أننا نستخدمه في مصر ونتابع نتائجه، أجازت منظمة الصحة العالمية هذا اللقاح، وبذلك دخل اللقاح في منظومة اللقاحات العالمية التي تستخدم في التطعيم والتلقيح ضد كورونا.