شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بشوارع الأزبكية لغلق المحال والكافيهات تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى الأزبكية غرب القاهرة، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، مساء اليوم، حملة لمتابعة التزام المحال التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم وبمواعيد الغلق وإجراءات الوقاية من كورونا ، وذلك بشوارع الحى أسفرت عن رفع الاشغالات وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بالغلق بالمواعيد المحددة يومياً فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازه عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.