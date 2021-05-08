شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بشوارع الأزبكية لغلق المحال والكافيهات تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازه عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.
كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.