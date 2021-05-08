"القتل بالدور".. قصة مدمن أنهى حياة حلاق وتاجر عطور بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

روى ساكن بشارع الإسكندرية في المطرية، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة "حلاق" وصاحب "محل عطور"، قبل مقتلهما علي يد شخص، بسبب خلاف على دفع ثمن حلاقة.

وقال"م.ر"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إنه فوجئ بصراخ وسط الشارع، وعندما اقترب من مصدر الصوت وجد "ممدوح" حلاق، و "خالد" صاحب محل عطور غارقين في دمائهما كل منهما أمام محله.

وأضاف أن الجاني يدعي "ياسر" مدمن، وأن سبب الجريمة هو خلاف بين المتهم والحلاق، "هو راح أخد فلوس من خالد العطار وراح علشان يحاسب ممدوح على الحلاقة".

وتابع أنه أعطى الحلاق 50 جنيهًا فرفض أن يأخذ منه سوى 30 جنيهًا "بس علشان احنا جيران وأصحاب ووكلين مع بعض عيش وملح مش هاخد منك غير دول".

واستكمل: خرج الجاني من محل الحلاقة وغاب عدة دقائق، ثم أحضر "سكينا"، وطعن بها الحلاق وسط الشارع، مرددا "أنا محدش يجبي عليا بفلوس علشان أنا راجل ومقبلش كده"، ثم طعنة عدة طعنات في ظهره وقدمية، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة وسط الشارع في الحال.

وقال "م.س" شاهد آخر، إن الجاني بعدما قتل الحلاق وسط الشارع دخل إلى محل العطور، الذي يمتلكه "خالد" وسدد له طعنات بسكين في البطن وفر هاربًا، مضيفًا أنه ليس بينهما خلافات أو مشاكل، وأنه من سكان الشارع.

وأضاف أن الجاني مدمن وبعد فعل الجريمة كان في حالة هيجان غريبة، "ماسك سكينتين في إيديه وماشي في الشارع عايز يموت أي حد ماشي".

بداية الواقعة بلاغا تلقاه المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، من الأهالي، يفيد بمقتل حلاق وآخر على يد أحد الأشخاص داخل محل الحلاقة بشارع الإسكندرية دائرة القسم، وتوجهت قوة أمنية إلي مكان الجريمة لكشف أسبابها.

وبالفحص وسؤال الشهود تبين مقتل "ممدوح"، حلاق و"خالد" صاحب محل، إثر مشادة بين "ياسر" المتهم، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، لتحديد سبب الجريمة وإعداد تقرير مفصل بالجثمانين، واستخراج تصريح بدفنهما وتسليمهما لذويهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الجاني، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، وتم اقتياده إلي ديوان القسم وعرضه على اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إحالة إلى النيابة لإجراء التحقيق معه.

وحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.