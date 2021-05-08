منها إقامة حفلات و فتح نوادي.. صور محاضر 7 جرائم بشأن قرار الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة قيود وأوصاف7 مخالفات متعلقة بقرار رئيس الوزراء بغلق المحلات والكافيهات والمطاعم والمولات من التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجاري.

وذكرت النيابة العامة في منشور له - حصل الخليج 365 على نسخة منها - أن كل من يرتكب أي خطأ من الوارد في قرارها تعد جنحة عقوبتها هي الحبس و بغرامة 4 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

لمعرفة صور المحاضر للجرائم الـ7 التي عددتها النيابة العامة بشان قرار رئيس الوزراء، طالع الأوراق التالية: