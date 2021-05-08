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"الصحة": 3 شروط لممارسة الرياضة بشكل آمن رغم جائحة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، مدى صحة ارتداء الكمامة أثناء ممارسة .

كما ذكرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مدى تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، على النحو التالي:

- ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل القدرة على التنفس بلا مشقة.

- يمكن أن يتسبب العرق في بلل الكمامة بسرعة ما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

- الإجراء الوقائي المهم أثناء ممارسة الرياضة هو الابتعاد دائمًا عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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