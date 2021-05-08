شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: على المسلم أن يكون عبدًا ربانيًا وليس رمضانيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجب على المسلم أن يكون عبدًا ربانيًا ولا يكون عبدًا رمضانيًا، وعليه أن يستمر في الطاعة وتجديد العهد بالله.

وأوضح «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «dmc» السبت، أن االله سبحانه وتعالى لا يغلق أبوابه، ورمضان يذهب وينتهي، لكن الله باق ولا يفنى ولا يذهب أو ينتهي، منوهًا بأن أول 27 يوم في رمضان اختبار عبادة، والـ3 أيام الأخيرة اختبار عقيدة للمسلم، فهل بعدها سينتقل للعبادة أم يهجر القرآن، مشددًا على ضرورة التعامل مع القرآن حال مرتحل وأن يعاهد الله على الاستمرار على الطاعة بعد انتهاء شهر رمضان.

وتابع: «خلال شهر رمضان يكون هناك طاعة جماعية، والاختبار الحقيقي يكون بعد انتهاء شهر رمضان، فهل يستمر المسلم في الصوم أثناء إفطار الآخرين؟، وهل يحرص على الصلاة والقيام وقراءة القرآن»، مشددًا على أن عدم الثبات على الطاعة بعد رمضان علامة على عدم الإيمان، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ».