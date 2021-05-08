شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس : «العالم متجاهل اللي بيحصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان محمد هنيدي، عن تضامنه مع أهلي حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وقال هنيدي في حسابه على «فيس بوك»: «وأنت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر أن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا».

وتابع: «بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله.. #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح».