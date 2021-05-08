شكرا لقرائتكم خبر عن «المهنة ملطشة».. خالد الجندي: «الهبد كتير أوي.. وكل واحد شايف نفسه شيخ وفاهم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بضرورة محاسبة منتحلي وظيفة الشيوخ كبقية الوظائف.

وقال «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي إم سي» السبت: «الهبد كتير أوي وكل واحد شايف نفسه شيخ وفاهم، وبقوا بيعملوا مقاطع للناس ويستدلوا بآيات مش فاهمين معانيها».

وأضاف: «افهموا وبعدين قولوا، الآية الكريمة بتقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مش عارف الكلام في العلم الشرعي ليه مستباح، على طول أسمع القبض على نصاب ينتحل صفة وكيل نيابة أو طبيب أو محامي أو مهندس، وعمري ما سمعت ضبط نصاب ينتحل صفة شيخ».

وتابع: «المهنة الوحيدة اللي ملطشة والشغلانة اللي الكل عايز يجرب حظه فيها وياريته بيصحح معلومة خطأ، ولكن بيغلطوا في الشيوخ اللي بيقولوا معلومة صح واللي أفنوا حياتهم في الاجتهاد في العلم ودراسته، ربنا يهدي».