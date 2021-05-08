شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تزعم: قدمنا تنازلات لإنجاح مفاوضات سد النهضة.. والملء في موعده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، مساء السبت، وسائل الإعلام الدولية المقيمين في أديس أبابا بالقضايا الراهنة في بلاده، وبينها مفاوضات سد النهضة.

وفي حديثه عن سد النهضة، قال إن بناء السد وملئه سيتم وفقًا للجدول الزمني المحدد، مضيفًا أن موقف إثيوبيا ثابت على استخدام موارد مياه النيل بشكل عادل ومنصف مع عدم التسبب في أي ضرر بالغ لدول المصب.

وقال إن إثيوبيا ملتزمة بتطبيق شعار «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية» بالنسبة لمفاوضات سد النهضة، وأن السودان ومصر يقومان بتدويل ملف السد بلا داع، حسب زعمه.

وتحدث مفتي عن بعض التنازلات التي قدمتها إثيوبيا لضمان نجاح المفاوضات، مثل الرغبة في تبادل البيانات وتوسيع دور المراقبين حتى يتمكنوا من تقديم آرائهم والتشاور بشكل منفصل مع الأطراف المفاوضة.