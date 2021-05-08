شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الهند تعلن عن شراء 300 ألف جرعة رمديسيفير من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة الهند في القاهرة، شراء 300 ألف جرعة من دواء رمديسيفير من شركة إيفا فارما المصرية.

وأكدت السفارة في بيان اليوم السبت، إنه في ظل الوضع الوبائي الراهن وانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في الهند، تقوم السفارة نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة بحكومة الهند بشراء 300 ألف جرعة من دواء رمديسيفير من شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، مصر.

وأعلنت السفارة أن اتفاقية الشراء سيوقع عليها السفير الهندي في القاهرة أجيت جوبتيه والمدير التنفيذي لشركة إيفا فارما الدكتور رياض أرمانيوس، بعد غد الإثنين بمقر السفارة الهندية بالقاهرة.