شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: سلالة «كورونا» الهندية قوية.. والإجراءات الجديدة لمنع دخولها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا متحورة تحور مزدوج في الهند، وتسبب مشكلات صحية كبيرة، مضيفا أنه تم رصد بعض الحالات في دول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح مستشار الرئيس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» عبر فضائية «إكسترا نيوز» السبت، أن تطبيق وزارة الصحة إجراءات إضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، تهدف لمنع دخول هذه السلالة لمصر.

وأضاف «تاج الدين» أن السلالة الهندية قوية ومعدية ولها العديد من المشكلات ومنتشرة في أكثر من 20 دولة في العالم، وإجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس تهدف للحد من دخول هذه السلالة إلى مصر.

وتابع مستشار الرئيس أنه حال ثبت إيجابية تحليل الحمض النووي يتم عزل الراكب 14 يوما أو إعادته من حيث أتى وهذا تحدده السلطات الصحية في المطار.