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تعقيم وتطهير المتحف القومي للحضارة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة، وتوفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة ، قام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بأعمال التعقيم والتطهير الدورية.

 

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وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنه بالتعاون مع إدارة الحرب الكيمائية بوزارة الدفاع تمت أعمال التطهير والتعقيم البيولوجي للمتحف وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان. 

 

وقد شملت الأعمال تعقيم صالة استقبال الزوار وشباك التذاكر وقاعات العرض والمبنى الاداري، ودورات المياه، وجميع الأرضيات والأسطح التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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