شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 29 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا ومصادرة مئات الشيش بالسيدة زينب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب، برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، عدة حملات مكبرة للرقابة على المقاهى والمحال، ومتابعة التزام الجميع بمواعيد الغلق المقررة لمواجهة فيروس كورونا ومنع التجمعات، أسفرت عن غلق 17 مقهى، ومصادرة مئات الشيش كما تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائى.

كما أسفرت الحملة المكبرة عن غلق 12 منشأة مخالفة للقانون، وتحرير 11 محضر بيئة، كما تم تحرير محاضر مخالفة ارتداء الكمامات بالمولات والمحال، والأماكن العامة.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازه عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.