شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: تعديل موعد غلق المحلات والمقاهى حتى 11 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، تم تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لتكون في الساعة 11 مساءََ بدلاً من 9 مساءََ، وذلك اعتباراََ من اليوم السبت 8 مايو 2021، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال، والحد من التزاحم.

وقال المحافظ في بيان صحفي له اليوم السبت، ان هذا القرار نظراََ لإرتفاع درجات الحرارة نهارا في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة، وصعوبة الحركة والتسوق نهاراََ بالتزامن مع مواعيد الإغلاق الجديدة التي تم تطبيقها، مهيبا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.