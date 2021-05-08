شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: الامتحانات فى الأسبوع الأول من يونيو والأسئلة مما شرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة إدارة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة؛ لمناقشة الأحداث الجارية، وقررت التأكيد على العمداء بسرعة إعلان جداول الامتحانات؛ على أن تبدأ الامتحانات فى الأسبوع الأول من شهر يونيو بكليات الجامعة ومعاهدها.

وشددت على أن يراعى أعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلة الامتحانات مما شُرِحَ فقط، وأن تكون فى مستوى الطالب المتوسط، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اللجان والكنترولات، كما شددت على تأمين الكنترولات وتعقيمها، وتطبيق الرأفة فى التصحيح، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية، والتصحيح الإلكترونى، وتهيئة المناخ الملائم لها، وتطبيق التدابير الوقائية وتخصيص غرف عزل بكل كلية للحالات التى قد يشتبه بها، مع حضور أطباء الإدارات الطبية بلجان الامتحانات، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية بأمانة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، وأن يُسْتَقْبَلَ الطلاب بالمدن الجامعية بدءًا من17 من مايو عقب إجازة عيد الفطر.

يذكر أن اللجنة عقدت بحضور قيادات الجامعة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، والدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكرى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والمحاسب مجدى أبو سكين أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديرى، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.