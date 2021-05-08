شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ودرجة الحرارة تصل إلى 45.. تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية، وتصل الحرارة إلى 45 درجة في بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار تكون رعدية أحيانًا.

وترتفع درجات الحرارة غدًا في بعض المناطق إلى درجات قياسية، وتصل إلى 45 درجة فى الوادي الجديد، وتكون درجة الحرراة المحسوسة هناك 46 درجة، وتكون درجة الحرارة العظمي فى سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وإدفو 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

حالة الطقس غدًا الأحد فى مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الأحد لا تختلف عن حالة الطقس اليوم السبت ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، ويكون حارًا فقط على السواحل الشمالية، ويتحول إلى طقس معتدل ليلاً على كل الأنحاء.

ويشهد طقس الغد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، وتكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار رعدية أحيانًا على فترات متقطعة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وسيناء وشمال الصعيد.

وتكون الرياح شمالية غربية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما تكون شمالية شرقية على جنوب الصعيد، وتصل سرعتها إلى 18 عقدة على السواحل الشمالية، و17 عقدة على القاهرة الكبرى، و17 عقدة على شمال الصعيد، و13 عقدة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

توقعات الطقس غدًا في القاهرة

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة غدًا الأحد لتصل إلى 41 درجة بدلاً من 42 درجة اليوم السبت، بينما ترتفع الصغرى لتصل إلى 24 درجة بدلاً من 23 درجة اليوم، وتصل ذروة الحرارة في القاهرة بين الساعة الواحدة والثانية ظهرًا.

حالة الطقس فى الإسكندرية غدًا

وتنخفض درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا الأحد إلى 30 درجة، بدلاً من 31 درجة اليوم السبت، بينما ترتفع درجة الحرارة الصغرى إلى 20 درجة بدلا من 19 درجة اليوم، وتصبح درجة الحرارة المحسوسة غدًا 32 درجة مئوية، وتصل الحرارة إلى الذروة في الفترة بين الساعة الواحدة والثانية ظهرًا.

أحوال الطقس غدًا فى أسوان

تستقر درجات الحرارة العظمى والصغرى فى أسوان غدًا مثل اليومين السابقين عند 44 للعظمى و28 للصغرى، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة مئوية، ويكون ذروة الإحساس بدرجة الحرارة بين الساعة الثانية ظهرًا والخامسة مساءً.

درجات الحرارة غدًا الأحد فى مصر

تظل 4 مناطق فى مصر هي الأعلى فى درجات الحرارة وهي أسوان والوادي الجديد وإدفو وسيوة، وتصبح درجات الحرارة المتوقعة فى مصر غدًا كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة 41- 24

درجة الحرارة في الإسكندرية 30- 20

بلطيم 29 – 20

دمنهور 36 – 22

درجة الحرارة في طنطا 40- 22

شبين الكوم 41-24

دمياط 30- 21

الزقازيق 41-22

بورسعيد 32-23

المنصورة 41-23

الإسماعيلية 42-22

السويس 40-23

العريش 36-22

شرم الشيخ 41- 28

الغردقة 41- 26

الفيوم 43-24

درجة الحرارة في أسيوط 43- 25

بنى سويف 43-24

المنيا 43- 25

درجة الحرارة في سوهاج 43- 25

درجة الحرارة في قنا 44- 26

درجة الحرارة في الأقصر 44- 28

درجة الحرارة في أسوان 44- 28

ادفو 44- 28

الوادي الجديد 45- 27

أبوسمبل 43- 27

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

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