شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر رفع حالة الطوارئ في عيد الفطر لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح احمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وجه رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء يوم الأربعاء إستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، عن توجيهات محافظ كفرالشيخ إلى رؤساء المراكز والمدن، بالسماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، كذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالاضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن مراقبة دورية لتلك الاجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

بالاضافة إلى جاهزية المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة، لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط التي تقام بها، وعدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بمديرية الامن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير التي تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير ورش الشوارع والميادين وواجهات المحلات والمنازل وأي موقع تظهر به حالات إيجابية أو اشتباه.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، توجيهات محافظ كفرالشيخ، برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة قد تطرأ واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أجازة عيدالفطر المبارك.