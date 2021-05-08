شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ويوجه بإزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان، بالاستمرار في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، حيث تلاحظ له قيام أحد المواطنين بعرض منتجات عيد الفطر المبارك مستغلا الرصيف ،مما يتسبب في تعطيل حركة السيارات والمارة بالشارع، ليوجه المحافظ رئيس حي ثان بإزالة الإشغال فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما أمر المحافظ رئيس حي ثان الزقازيق، بإزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة حفاظاً على المال العام ،وكذلك إزاله السلالم والتلتوارات المخالفة أمام العقارات السكنية والمحال التجارية بالشارع ،لتوسعة الطريق وتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقتي المبرة وفلل الجامعة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مشدداً على رئيس حي ثان بالتنبيه على أصحاب المحال التجارية والكافيتريات بالالتزام بمواعيد الغلق المحددة في الساعة التاسعة مساءا، للحد من تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

كما أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بمراجعة تراخيص البناء الممنوحة للأبراج السكنية والمحال التجارية بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، وإتخاذ اللازم قانونا حيال المخالف منها