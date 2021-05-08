شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء 40% من تطوير محطة مصر .. ومسابقة لاختيار تصميم جديد للنصب التذكارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الجهة المنفذة لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر وسط الإسكندرية، 40% من الأعمال الجارية للمشروع بتكلفة تصل إلى 227 مليون جنيه.

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية السبت لمتابعة أعمال بدء وضع جسات حفر مبني السوق الحضاري الجديد بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، ومعدلات ونسبة الإنجاز بالمشروع ويتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

وأعلن المحافظ عن أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل الأشكال والتصميمات التي سيكون عليها النصب التذكاري الجديد في ميدان محطة مصر. وأشار إلى أنه يتم متابعة جميع أعمال التطوير التي تتم بالميدان ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروع، لافتاً إلى أن المشروع ينقسم إلى عدد من المشروعات الصغيرة ويتم العمل بهم بالتوازي، موضحاً أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بالمشروع حتي الآن بلغت ٤٠٪ ونسير أفضل من المعدل الزمني المحدد.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزء من ساحة محطة مصر هو وضع استثنائي لحين إنشاء السوق الحضاري الجديد الذي تم البدء في عمل جسات العواميد الخاصة به اليوم .

وأوضح أن هناك ساعة رقمية تظهر فيها العد التنازلي للانتهاء من المشروع، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للانتهاء من المشروع خلال عام، لافتاً إلى أنه نهاية يناير الماضي تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة «الأجرة» والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

إنهاء 40% من مشروع تطوير محطة مصر بتكلفة 227 مليون جنيه .. ومسابقة لاختيار تصميم جديد للنصب التذكارى للشهداء (صور)

إنهاء 40% من مشروع تطوير محطة مصر بتكلفة 227 مليون جنيه .. ومسابقة لاختيار تصميم جديد للنصب التذكارى للشهداء (صور)

إنهاء 40% من مشروع تطوير محطة مصر بتكلفة 227 مليون جنيه .. ومسابقة لاختيار تصميم جديد للنصب التذكارى للشهداء (صور)

إنهاء 40% من مشروع تطوير محطة مصر بتكلفة 227 مليون جنيه .. ومسابقة لاختيار تصميم جديد للنصب التذكارى للشهداء (صور)