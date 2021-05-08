شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع أعمال تطهير المنشآت الحكومية والسياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية للقيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت والمبانى الحكومية، بجانب الشوارع والأسواق والمناطق والمتاحف الأثرية، بالإضافة إلى المراسى والفنادق والبواخر والمزارات السياحية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسؤولين بالمحافظة والمديريات والهيئات الخدمية بتوفير المواد المطهرة بكميات كبيرة بالتنسيق مع المصانع المنتجة لهذه المواد بدائرة المحافظة، لافتاً إلى ضرورة الاستعانة بأجهزة الرش لدى مديريات الزراعة والصحة والطب البيطرى والحماية المدنية لإنجاز التطهير والتعقيم بالشكل المطلوب.