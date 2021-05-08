شكرا لقرائتكم خبر عن لجان بالمواقف والمحطات لتحرير المحاضر لمخالفي ارتداء الكمامة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان تفتيش على مستوى كل مدينة وقرية للمتابعة الميدانية خلال الفترة الصباحية وخاصة لمواقف السيرفيس ووسائل النقل الجماعية ومحطات السكك الحديدية وغيرها لتحرير محاضر مخالفة في حالة عدم ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى فض الأسواق الأسبوعية والعشوائية.

وشدد على قيام اللجان أيضاً في الفترة المسائية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق المحلات التجارية والمولات والمقاهى والكافتريات والأندية وغيرها التي لا تلتزم بالمواعيد المقررة في التاسعة مساءاً، بجانب منع أي مظاهر للتجمعات والتزاحم وإقامة أحتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، وهو الذي يتوازى مع قيام اللجان بالمهام اليومية من متابعة النظافة العامة والإشغالات والتعديات .