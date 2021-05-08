شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 298 محضرا لمخالفى ارتداء الكمامة وغلق محال في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.



أكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه «مطلع يناير الماضي»، والغلق الكامل لدور المناسبات، مؤكدا المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقريرالذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمن الإشارة إلى أن أمس الجمعة، شهد تحرير 298 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة، فيما تم غلق بعض المحال التجارية، لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.