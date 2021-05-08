شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجة الحرارة يعدل مواعيد إغلاق المحال التجارية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد، إن رئيس الوزراء وافق على تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية، نظراََ لارتفاع درجات الحرارة نهاراَََََ في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة، وصعوبة الحركة والتسوق نهاراََ بالتزامن مع مواعيد الإغلاق الجديدة التي تم تطبيقها.

واوضح المحافظ أنه بعد العرض على رئيس الوزراء، تقرر تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للساعة 11 مساءََ بدلاً من 9 مساءََ، وذلك اعتباراََ من اليوم السبت، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال والحد من التزاحم.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.