شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة العربية» تشارك في اجتماع جولة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في جولة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر التي أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن العرض التقديمي للاستراتيجية الذي قدمته أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كان شاملا ويخاطب كافة الجوانب والقضايا ذات الأهمية ويلامس تحديات الواقع بشجاعة وجرأة بما يعزز الآمال تجاه إقبال مصر على مرحلة جديدة لتحول إيجابي مهم على صعيد حقوق الانسان، وهو ما نتطلع إليه جميعا.

وأشاد شلبي بتعليقات ومقترحات المشاركين والتي من شأنها أن تسهم في إثراء المحتوى وتعزيز القدرة على التوصل لتدابير قابلة للتطبيق والاعمال.

كما أشاد بشكل خاص بتوسيع مشاركة الحقوقيين من المجتمع المدني في الهيئة الاستشارية للاستراتيجية، حيث ضمت الهيئة خلال العام ٢٠٢٠ كل من علاء شلبي ومنى ذو الفقار ومحسن عوض ونيفين مسعد وسامح فوزي، وينضم إليهم الآن عصام شيحة ونهاد ابو القمصان ونجاد البرعي وايمن عقيل، وهو مؤشر إيجابي يدلل على صحة التوجه

وأوضح شلبي أنه من المتوقع أن تعرض المسودة المطورة للاستراتيجية على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء واطلاقها برعاية رئيس الجمهورية في فترة قد تستغرق شهرين.