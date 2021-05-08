شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة زراعة حديقة الأسرة بحى المساكن في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أشرف أنور رئيس مجلس مدينة قنا السبت، أعمال إعادة زراعة حديقة الأسرة بحي المساكن، المقامة على مساحة 1000 متر خلف محكمة الأسرة، التي تم زراعتها بالنجيل والورود وأشجار الزينة، التي قد بدء العمل بها مطلع شهر نوفمبر الماضي تنفيذا لمبادرة «قنا تتجمل» التي تم إطلاقها شهر أكتوبر الماضي.

قال أنور، إن المحافظ مهتم على توسيع نطاق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا، والاهتمام بالمظهر الجمالي اللائق، لبث روح البهجة والسرور على نفوس المواطنين.