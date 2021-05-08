شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتين إبجابيتين و14 حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم ، حالتين ايجابيتين و14 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 425 حالة، بجانب تسجيل 14 حالةشفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2513 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 160 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 17 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و60 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.