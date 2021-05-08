مدبولي يوجّه بتشديد الرقابة خلال أيام الإجازات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

كما تطرق مدبولي إلى ملف المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، مشيرًا إلى ضرورة البدء في إنشاء مجمعات صناعية بديلة في المناطق ذات الخطورة، أو غير الصالحة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن بالعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أنه تم حصر هذه المناطق على مستوى المحافظات بخلاف عدد كبير من الورش حتى الآن، وتم إعداد بيانات تفصيلية عن هذه المناطق العشوائية، وجار استكمال البيانات في مناطق قائمة بالمحافظات المتبقية.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.