بتخفيضات لا تقل عن 20%.. المصيلحي: ضخ كل سلع العيد والأسماك المملحة بالمجمعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له اليوم السبت، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات لا تقل عن عشرين في المئة.

وأشار المصيلحي إلى أنه يتابع يوميًّا الكميات التي تطرح بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى جودة السلع المعروضة، مضيفًا أنه وجه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية بالتشديد من الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها أيضًا.

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة حول ما تم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات المخابز وشركات المطاحن.

وأفاد التقرير بضخ ما يزيد عن نوع من الكحك والبسكويت والبيتي فور والأسماك المملحة، ففي الكحك تم ضخ ثلاثة أنواع لشركات متعددة بسعر يبدأ من ٦٥ إلى ٧٠ جنيهًا للكيلو، والبسكويت ثلاثة أنواع أيضًا بسعر يبدأ من ٦٥ جنيهًا إلى ٧٠ جنيهًا للكيلو، والبيتى فور يبدأ سعره من ٧٥ إلى ١٠٠ جنيه للكيلو، والغريّبة يبدأ سعرها من ٧٥ إلى ٨٥ جنيهًا للكيلو.

ونوه التقرير الوارد من "القابضة للصناعات الغذائية" بأن أسعار الأسماك المملحة بالنسبة إلى الرنجة تبلغ ٣٥ جنيهًا للكيلو، والفسيخ من ١١٠ إلى ١٢٠ جنيهًا للكيلو.

وأكد السيد اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تتابع يوميًّا تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي عبر المرور الدائم على تلك المجمعات؛ للتأكد من توافر السلع بالجودة المطلوبة بعد قياس رضا المواطن عنها.

وأكد حسنين أن القابضة وفَّرت كميات كبيرة من مستلزمات عيد الفطر بتخفيضات كبيرة تناسب القدرات الشرائية كافة.