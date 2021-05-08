اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شرطي يسير عكس الاتجاه في فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شرطي لقيادته سيارة عكس الاتجاه بفيصل.

وقال المصدر الأمني، اليوم السبت، بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" تسير عكس الاتجاه بمنطقة فيصل بالجيزة، ويظهر خلاله قائد السيارة يرتدى زي شرطي.

وأضاف: "تبين أن السيارة كانت متجهة إلى إدارة المرور المختصة لإستخراج التراخيص اللازمة لها، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة لسيره عكس الاتجاه".