علاقة عاطفية كادت تنتهي بجريمة.. ماذا حدث في مول تجاري شهير بالشيخ زايد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالة من الجدل أثارها منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع حادث سطو على محل ملابس بأحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد.

تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب كشفت حقيقة الواقعة.

قبل الإفطار، حضر شاب إلى محل شهير لبيع العباءات الحريمي بسنتر العتابي الواقع بالحي الـ١١، ووقعت بينه وبين مالك المحل مشادة كلامية انتهت بتدخل أصحاب المحلات المجاورة، لكن الشغل توعد بالعودة مجددا.

بعد الإفطار، عاد الشاب مجددا ممسكا بيده سلاح أبيض كبير أشبه بالساطور، ملوحا به ومهددا الجميع بالإيذاء، لكن مالك المحل ونجليه تصدوا له واعتدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة.

تحريات العقيد احمد نجم مفتش مباحث الشيخ زايد، والرائد محمد مجدي رئيس المباحث توصلت إلى وجود علاقة عاطفية سابقة بين الشاب وابنة مالك المحل، وأنه حضر لإقناعها بالعودة له لكنها رفضت.

وتسبب الحادث في تلفيات بالمحل، وحالة من الفزع انتابت رواد السنتر ما دفع زوجة مالكة المحل لنشر "بوست" زعمت وقوع حادث سطو.

وتمكن الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة زايد ثان، ومعاونوه الرائد ابراهيم حسن والنقباء أحمد شاهين وعمرو شقوير وهشام شهاب من ضبط مالك المحل ونجليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.