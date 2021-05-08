شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 339 حالة تعد منذ انطلاق حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم«اليوم السبت» إزالة 9 حالات تعد منها (4 حالات بالبناء المخالف على 850 متر+5 حالات لأعمال ردم على 3000متر) بزمام مركز ومدينة الفشن،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 339 حالة تعد على مساحة 121 ألف و961متراً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

من جهته، أشار مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخرمارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر.