شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 72 ساعة.. ضبط المتهم بسرقة سيارة لواء شرطة سابق في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث قسم ثان بنها، من ضبط رضا.ر.ز وشهرته «سيطرة»، (٣١ سنة)، من المنوفية، مسجل خطر سرقات، والمتهم بسرقة سيارة لواء شرطة سابق في مدينة بنها قبل أيام.

أحيل المتهم إلى نيابة قسم بنها، التي قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغا بسرقة سيارة اللواء حسن الطحلاوي، بالمعاش، من أمام مستشفيات بنها الجامعية، والاستيلاء على اللاب توب الخاص به، والمحرر بها المحضر رقم ١٧٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وعلى الفور شكل اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بإشراف العميد خالد المحمدي رئيس المباحث، قاده العميد وائل رشاد مفتش مباحث فرقة بنها، والرائد أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم، والذي تمكن من ضبط المتهم في أقل من ٧٢ ساعة.

بالكشف جنائيا على المتهم تبين أنه متهم في ٩ محاضر سرقة ومخدرات سابقة بمركز الباجور بالمنوفية، وقسم أول بنها، كما اعترف بارتكاب أكثر من واقعة سرقة جديدة بمدينة بنها آخرها واقعة لواء الشرطة السابق، حيث دلهم على «اللاب توب» المسروق.

تم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.