شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم: 11 مليون جنيه لإنشاء معامل الاختبارات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي، وضمن المشروع القومي لتجهيز البنية التحتية بالجامعات المصرية وتطبيق الاختبارات الإلكترونية، تم استلام الدفعة الأولى الخاصة بتجهيزات معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم؛ والتي شملت أجهزة خوادم مدمجة، وخودام فائقة السرعة، ومبدلات بيانات فرعية ورئيسية، وأجهزة ربط لمعامل الاختبار بمعمل البيانات، إضافة إلى عدد 557 جهاز حاسب آلي.

كما أشار إلى أن جامعة الفيوم حرصت على إنشاء معامل للاختبارات الإلكترونية بميزانية تقدر ب 11 مليون جنيه، طبقًا للمواصفات القياسية لمعامل الاختبارات الإلكترونية، وتزويدها بأحدث الأجهزة، وخدمات الإنترنت، لتكون نموذجًا مثاليًا لمعامل الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا أبوالسعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمدير التنفيذي للمعلومات، على حرص الجامعة على التوسع في إنشاء معامل الاختبارات الإلكترونية، حيث تأتي الأسبقية الأولى لمعامل اختبارات القطاع الطبي، في حين تغطي الأسبقية الثانية باقي قطاعات الجامعة بكافة التخصصات.كما أشارت إلى أنه سيتم توريد باقي احتياجات المعامل في القريب العاجل، وذلك للبدء في عملية التركيب والتشغيل.